Intel-Aktie zündet den Turbo, NVIDIA stark: NVIDIA steigt mit Milliarden bei Intel ein
Der Chipkonzern NVIDIA greift dem kriselnden Chiphersteller Intel unter die Arme.
Werte in diesem Artikel
Der KI-Konzern steigt beim Chipkonzern mit einem Aktienpaket im Wert von fünf Milliarden US-Dollar (4,22 Mrd Euro) ein, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. NVIDIA zahlt für eine Intel-Aktie 23,28 US-Dollar. Mit dem Finanzdeal soll eine Partnerschaft auf die Beine gestellt werden. Dabei wollen beide Unternehmen gemeinsam Hardware für Rechenzentren und PCs entwickeln. Die Intel-Aktie springt im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise um 25,70 Prozent an auf 31,27 US-Dollar, während NVIDIA um 3,16 Prozent anzieht auf 175,60 US-Dollar.
/stk/men
SANTA CLARA (dpa-AFX)
