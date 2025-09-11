Entwicklungs-Partnerschaft

Der Chipkonzern NVIDIA greift dem kriselnden Chiphersteller Intel unter die Arme.

Der KI-Konzern steigt beim Chipkonzern mit einem Aktienpaket im Wert von fünf Milliarden US-Dollar (4,22 Mrd Euro) ein, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. NVIDIA zahlt für eine Intel -Aktie 23,28 US-Dollar. Mit dem Finanzdeal soll eine Partnerschaft auf die Beine gestellt werden. Dabei wollen beide Unternehmen gemeinsam Hardware für Rechenzentren und PCs entwickeln. Die Intel-Aktie springt im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise um 25,70 Prozent an auf 31,27 US-Dollar, während NVIDIA um 3,16 Prozent anzieht auf 175,60 US-Dollar.

