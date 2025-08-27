DAX 24.079 +0,1%ESt50 5.405 +0,2%Top 10 Crypto 16,08 +0,5%Dow 45.476 -0,2%Nas 21.595 +0,0%Bitcoin 96.711 +1,3%Euro 1,1684 +0,4%Öl 67,70 -0,2%Gold 3.411 +0,4%
DHL-Aktie tiefer: DHL eCommerce schließt Erwerb von AJEX-Minderheitsbeteilitung ab
Gerresheimer-Aktie steigt: Gerresheimer strukturiert Refinanzierung neu
NVIDIA Aktie

NVIDIA Aktien-Sparplan
152,68 EUR -3,54 EUR -2,27 %
STU
178,26 USD -3,35 USD -1,84 %
BTT
Marktkap. 3,81 Bio. EUR

KGV 43,90 Div. Rendite 0,03%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

Symbol NVDA

Bernstein Research

NVIDIA Outperform

16:11 Uhr
NVIDIA Outperform
NVIDIA Corp.
152,68 EUR -3,54 EUR -2,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 185 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipriese habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, was vor allem für den Gaming-Bereich gelte, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das aktuelle Quartal sei solide, aber womöglich einen Tick unter den jüngsten Flüsterschätzungen am Markt. Er hält die Ziele aber für "immer noch sehr respektabel", zumal dabei nicht auf das China-Geschäft gezählt werde. Dieses bringe potenziell noch einmal Luft nach oben mit sich./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 225,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 177,75		 Abst. Kursziel*:
26,58%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 178,26		 Abst. Kursziel aktuell:
26,22%
Analyst Name:
Stacy Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 200,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

14:36 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12:11 NVIDIA Buy UBS AG
09:11 NVIDIA Overweight Barclays Capital
08:26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.25 NVIDIA Buy UBS AG
mehr Analysen

