Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zieht am Abend an

DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
17.09.25 20:24 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Texas Instruments. Zuletzt konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 182,12 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
152,10 EUR 1,22 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Texas Instruments konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 182,12 USD. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 182,21 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 177,84 USD. Zuletzt wechselten 770.666 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 30,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,26 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,49 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 191,67 USD.

Am 22.07.2025 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,45 Mrd. USD – ein Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 28.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

