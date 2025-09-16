Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zieht am Abend an

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Texas Instruments. Zuletzt konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 182,12 USD.

Das Papier von Texas Instruments konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 182,12 USD. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 182,21 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 177,84 USD. Zuletzt wechselten 770.666 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 30,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,26 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,49 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 191,67 USD.

Am 22.07.2025 legte Texas Instruments die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,45 Mrd. USD – ein Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Texas Instruments 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 28.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie belaufen.

