Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Texas Instruments

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 179,72 USD.

Die Texas Instruments-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 179,72 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Texas Instruments-Aktie bei 179,96 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 177,84 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 185.072 Texas Instruments-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,96 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 28,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,49 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Texas Instruments gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Texas Instruments noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,45 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Texas Instruments am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Texas Instruments einen Gewinn von 5,60 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

