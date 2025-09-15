Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Dienstagabend auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 177,97 USD abwärts.

Die Texas Instruments-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 177,97 USD. Die Texas Instruments-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 177,28 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 178,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 753.144 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. 24,57 Prozent Plus fehlen der Texas Instruments-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,26 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 191,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Texas Instruments am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,45 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Texas Instruments einen Umsatz von 3,82 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 28.10.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 5,60 USD je Aktie aus.

