Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 174,98 USD abwärts.

Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 174,98 USD ab. Bei 174,56 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 175,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 155.120 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Texas Instruments-Aktie somit 21,07 Prozent niedriger. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 191,67 USD je Texas Instruments-Aktie an.

Am 22.07.2025 äußerte sich Texas Instruments zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 USD, nach 1,22 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 4,45 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 3,82 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Texas Instruments.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,59 USD je Aktie belaufen.

