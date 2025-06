thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 8,41 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 8,41 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,50 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 573.666 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,17 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 67,09 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,151 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,88 EUR aus.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,06 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,515 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

