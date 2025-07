thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von thyssenkrupp

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 11,05 EUR nach.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 11,05 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 11,02 EUR. Bei 11,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 883.225 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2025 markierte das Papier bei 11,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 74,94 Prozent Luft nach unten.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,83 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 8,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,35 Prozent verringert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.08.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,473 EUR im Jahr 2025 aus.

