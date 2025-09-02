Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) wird am Mittwochabend ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 1,21 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:01 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 1,21 USD abwärts. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,16 USD. Mit einem Wert von 1,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 3.761.877 Stück.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 55,19 Prozent wieder erreichen. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 70,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,33 Prozent zurück. Hier wurden 224,53 Mio. USD gegenüber 229,88 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,099 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

