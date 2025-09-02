DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.081 -0,5%Nas21.413 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1659 +0,1%Öl67,46 -2,3%Gold3.563 +0,8%
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) wird am Mittwochabend ausgebremst

03.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 1,21 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:01 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 1,21 USD abwärts. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,16 USD. Mit einem Wert von 1,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 3.761.877 Stück.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 55,19 Prozent wieder erreichen. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 70,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,33 Prozent zurück. Hier wurden 224,53 Mio. USD gegenüber 229,88 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,099 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
