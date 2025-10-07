Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 8,9 Prozent.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 8,9 Prozent auf 1,72 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,58 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.171.062 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,88 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Gewinne von 9,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,59 Prozent.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umgesetzt.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

