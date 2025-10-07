Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) steigt am Abend stark

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,6 Prozent auf 1,69 USD nach oben.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,6 Prozent auf 1,69 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,74 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,58 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.688.781 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 1,88 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 11,57 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2025 auf bis zu 0,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 380,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.07.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 224,53 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

