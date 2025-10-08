DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.028 +1,1%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,15 +0,6%Gold4.041 +1,4%
Fokus auf Aktienkurs

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit Abschlägen

08.10.25 20:24 Uhr
08.10.25 20:24 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 1,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,45 EUR -0,03 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:03 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 1,70 USD abwärts. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,62 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,73 USD. Bisher wurden heute 8.481.428 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 1,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 10,91 Prozent zulegen. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD. Mit Abgaben von 79,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,099 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
