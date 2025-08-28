Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) reagiert am Abend positiv

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 1,14 USD zu.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 1,14 USD. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,10 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.566.398 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 64,76 Prozent wieder erreichen. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 69,07 Prozent wieder erreichen.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 229,88 Mio. USD gelegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD ausweisen wird.

