Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend stark gefragt

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 22,1 Prozent auf 2,10 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 20:07 Uhr 22,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 2,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 37.887.353 Stück.

Bei 2,31 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 10,00 Prozent wieder erreichen. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 83,29 Prozent wieder erreichen.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 224,53 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 229,88 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,099 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen