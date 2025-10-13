Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 1,68 USD ab.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 1,68 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 2.054.167 Stück.
Bei 2,31 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,35 USD fiel das Papier am 24.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 79,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 09.10.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 209,50 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD umsetzen können.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,039 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit
