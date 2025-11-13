Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 1,22 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 1,22 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,17 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 831.580 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,31 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 47,40 Prozent niedriger. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 209,50 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,04 Mio. USD umgesetzt.
Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit
Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)
Analysen zu Tilray (ex Aphria)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|16.10.2018
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen