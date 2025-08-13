Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) springt am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,0 Prozent im Plus bei 1,33 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 6,0 Prozent im Plus bei 1,33 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,35 USD. Bei 1,14 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 5.995.219 Aktien.

Am 16.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,43 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 28.07.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 224,53 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent verringert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus