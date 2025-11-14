DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.971 +0,4%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,34 +2,0%Gold4.087 -2,0%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) büßt am Freitagabend ein

14.11.25 20:23 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) büßt am Freitagabend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 1,10 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 19:59 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,1 Prozent auf 1,10 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,07 USD. Bei 1,07 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.872.743 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 110,96 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2025 auf bis zu 0,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 67,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 209,50 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 200,04 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,030 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

