Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag in Rot

17.10.25 16:08 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 1,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,26 EUR -0,04 EUR -3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 1,53 USD ab. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,49 USD ein. Bei 1,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 2.184.429 Stück.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 2,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 51,48 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2025 Kursverluste bis auf 0,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 76,98 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 09.10.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 209,50 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,04 Mio. USD umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,039 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

In eigener Sache

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
