Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 1,55 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 19:58 Uhr 0,3 Prozent auf 1,55 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,57 USD. Bei 1,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 5.454.905 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,31 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 33,12 Prozent niedriger. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 340,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 209,50 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD umsetzen können.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,039 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

