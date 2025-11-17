Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,7 Prozent auf 1,04 USD ab.

Um 20:00 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 1,04 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,04 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 1,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.428.401 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 2,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 122,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2025 auf bis zu 0,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 66,25 Prozent sinken.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 209,50 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tilray (ex Aphria) einen Umsatz von 200,04 Mio. USD eingefahren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD je Aktie ausweisen dürften.

