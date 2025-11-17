DAX23.537 -1,4%Est505.631 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.897 ±-0,0%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,26 -0,1%Gold4.071 -0,2%
Tilray (ex Aphria)

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag nahezu unverändert

17.11.25 16:08 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 1,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
0,91 EUR -0,04 EUR -3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel bei 1,08 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie sogar auf 1,08 USD. Bei 1,06 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1,06 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 575.056 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,89 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2025 auf bis zu 0,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 67,50 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 209,50 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,04 Mio. USD umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,030 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
