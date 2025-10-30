Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag in Rot

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,7 Prozent auf 1,31 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,7 Prozent auf 1,31 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,31 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,34 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.605.826 Stück gehandelt.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 2,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,34 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Mit Abgaben von 73,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 209,50 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 200,04 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,039 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit