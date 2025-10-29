Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 1,37 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 1,37 USD. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,37 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,37 USD. Bisher wurden via NASDAQ 590.905 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,31 USD an. 68,61 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.10.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 209,50 Mio. USD – ein Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,039 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

