Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagabend im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,8 Prozent auf 1,40 USD.
Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 4,8 Prozent auf 1,40 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,38 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,47 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.615.805 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 2,31 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 39,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 74,93 Prozent sinken.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 209,50 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,04 Mio. USD in den Büchern standen.
2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,039 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com
Analysen zu Tilray (ex Aphria)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
