Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit Kurseinbußen

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 1,36 USD nach.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 1,36 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,34 USD. Mit einem Wert von 1,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.113.136 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 41,34 Prozent niedriger. Bei 0,35 USD fiel das Papier am 24.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 74,10 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 209,50 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,039 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

