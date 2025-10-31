Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Plus bei 1,35 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 1,35 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,35 USD. Mit einem Wert von 1,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 596.333 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 2,31 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 71,11 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,35 USD am 24.06.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 74,00 Prozent sinken.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,73 Prozent auf 209,50 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 200,04 Mio. USD erwirtschaftet worden.

2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,039 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

