Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verteuert sich am Freitagabend

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 1,35 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 1,35 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,31 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.738.936 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 71,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 73,90 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 209,50 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,04 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,73 Prozent gesteigert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,039 USD ausweisen wird.

