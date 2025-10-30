Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Donnerstagabend tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 1,32 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 20:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 1,32 USD abwärts. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,31 USD nach. Bei 1,34 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.403.180 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 2,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 75,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Mit einem Kursverlust von 73,31 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 209,50 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 200,04 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,039 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

