Microsoft, Apple, Tesla & Co.: US-Aktienmarkt-Gewinner & -Verlierer im ersten Halbjahr 2019

Während Ende 2018 die Angst vor hohen Zinsen und einer konjunkturellen Abkühlung die US-Indizes noch in die Knie zwang, kam 2019 alles anders als gedacht. Die erstaunliche 180-Grad-Wende der US-Notenbank Fed beflügelte die Märkte und sorgte für eine neue Welle der Euphorie. So kletterten die vier größten US-Aktienindizes, Dow Jones Nasdaq 100 und Nasdaq Composite , im ersten Halbjahr 2019 in einem rekordverdächtigen Ausmaß.

Tech-Aktien glänzen im ersten Halbjahr

Mit einer Halbjahresperformance in Höhe von 21,9 Prozent war der Nasdaq 100 der mit Abstand beste US-Index in diesem Zeitraum. Selbst der Nasdaq Composite, welcher nicht nur 100 Konzerne, sondern mehr als 3.000 Unternehmen aus dem US-Technologiesektor abbildet, erzielte zwischen Januar und Juni eine Performance von 21,3 Prozent.

US-Gesamtmarkt gewinnt kräftig hinzu

Der Aufschwung am Aktienmarkt beschränkte sich jedoch längst nicht nur auf die US-amerikanische Technologiebranche, sondern erfolgte auch am breiten Gesamtmarkt. So kletterte der Dow Jones in den ersten sechs Monaten des Jahres um genau 15,4 Prozent. Dem S&P 500 gelang es in diesem Zeitraum sogar eine Performance in Höhe von 18,5 Prozent abzuliefern.

Zyklische Branchen lagen im Fokus der Anleger

Der Rallymodus an den US-Finanzmärkten erstreckte sich allerdings nicht über alle Branchen und Industriezweige. Mit einer Halbjahresperformance von 8,1, 13,1 und 14,7 Prozent blieben vor allem die Gesundheits-, Energie- und Versorgerbranche hinter dem Gesamtmarkt zurück. Eine nennenswerte Outperformance gegenüber dem S&P 500 lieferten dabei die eher zyklischen Sektoren wie Informationstechnologie, Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie. Die Aktien dieser Branchen kletterten im ersten Halbjahr im durchschnittlich um 27,1, 21,8 und 21,4 Prozent.

Deutsche Milliardärs-Familie sorgt für Kursverdopplung

Für eine wahre Kursexplosion innerhalb des S&P 500 sorgte dabei die Aktie vom Parfum- und Kosmetikgiganten Coty. Die Aktie konnte sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppeln und der Grund für diesen beachtlichen Kursanstieg kam sogar aus Deutschland. Denn nach einer miserablen Kursentwicklung der Coty-Aktie beschloss die deutsche Unternehmerfamilie Reimann im Februar ihren Geschäftsanteil von knapp 40 Prozent auf etwa 60 Prozent aufzustocken. Diese Nachricht konnte die Aktie des US-Kosmetikherstellers daraufhin nachhaltig beflügeln.

Scharfe Performance mit Tacos und Burritos

Mit Halbjahresrenditen in Höhe von 82, 70 und 65 Prozent überzeugten außerdem die Aktien von Xerox, Chipotle Mexican Grill und AMD. Allen drei Unternehmen gelang es, aufgrund dieser Halbjahresrally, an vergangene Höchststände anzuknüpfen. Mit einer Performance in Höhe von 63 Prozent seit Januar gelang es dem US-amerikanischen Finanzdienstleister und Indexanbieter MSCI sogar ein neues Allzeithoch zu erklimmen. Mit einem aktuellen Kurs von über 245 US-Dollar je Aktie gelang es dem Unternehmen den eigenen Aktienkurs innerhalb von drei Jahren mehr als zu verdreifachen.

US-Einzelhändler stehen zunehmend unter Druck

Neben den vielen Kursraketen beherbergte der S&P 500 im ersten Halbjahr 2019 aber auch Wertvernichter. Diese waren in erster Linie innerhalb der Konsum-, Mode- und Einzelhandelsbranche auszumachen. So büßten die Aktien von Kohl's, Macy's und Kroger rund 27, 26 und 20 Prozent an Wert ein. Die Papiere der Schuh- und Bekleidungseinzelhändler GAP und Foot Locker verloren im gleichen Zeitraum rund 29 und 20 Prozent. Mit einem Kursrückgang in Höhe von 26 Prozent sorgte auch das Buffett-Investment Kraft Heinz nicht für Freudensprünge bei den Anlegern.

Microsoft-Aktie: Der beste Dow-Wert im ersten Halbjahr

Investoren, die im Januar ihr Geld in die Dow Jones-Aktien Microsoft, Visa und American Express angelegt haben, besitzen nun rund ein Drittel mehr. Denn die Papiere kletterten in den vergangenen sechs Monaten um 33, 32 und 31 Prozent. Einen Zuwachs von rund 27 Prozent konnten in diesem Zeitraum auch die Anteilscheine von Apple und Walt Disney verzeichnen. Einen echten Ausnahmefall stellte im Dow Jones im zurückliegenden Halbjahr nur die Aktie von Walgreens Boots Alliance dar. Die Papiere des Pharmakonzerns büßten 19 Prozent an Wert ein.

Tesla-Aktie verliert ein Drittel ihres Wertes

In einem noch erheblicheren Ausmaß traf es jedoch die Nasdaq 100-Aktien Tesla, Mylan und Baidu. Während die Anteilsscheine von Mylan und Baidu insgesamt 31 und 26 Prozent an Wert verloren, büßte die Tesla-Aktie sogar 33 Prozent an Wert ein. Die vielen verschiedenen Baustellen von Elon Musk plus die zunehmende Konkurrenzsituation im Bereich der Elektromobilität ließen die Skepsis der Anleger gegenüber dem E-Auto-Pioniere aus Kalifornien weiter anschwellen. Mit einem gegenwärtigen Kurs von 235 US-Dollar je Aktie liegt das Papier nun jedoch rund 23 Prozent unter dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Argentinischer eBay-Partner mit Kursverdopplung

Anleger, die im ersten Halbjahr 2019 ihr Geld anstatt in Tesla in MercadoLibre , Cadence Design Systems, Synopsys oder Facebook investiert haben, müssen sich nun nicht über Verluste empören, sondern dürfen sich an üppigen Kursgewinnen erfreuen. Denn die Anteilsscheine dieser Tech-Konzerne legten im ersten Halbjahr um 109, 63, 53 und 47 Prozent zu.



Pierre Bonnet / finanzen.net

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com, Richard Drew/AP