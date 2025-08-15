DAX24.311 -0,2%ESt505.424 -0,5%Top 10 Crypto16,12 +0,8%Dow44.963 ±0,0%Nas21.627 ±0,0%Bitcoin99.065 -1,3%Euro1,1674 -0,3%Öl65,66 -0,7%Gold3.339 +0,1%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Top News
Microsoft-Aktie unbeeindruckt: Mengenrabatte werden abgeschafft Microsoft-Aktie unbeeindruckt: Mengenrabatte werden abgeschafft
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger
Trader-Interview mit Oliver Baron: United Health, Trade Desk, Fannie Mae, RTL und AST Space Mobile

18.08.25 15:28 Uhr

In dieser neuen Folge der Trader Interview-Reihe begrüßt Andreas Bernstein diesmal Oliver Baron und tauscht sich zu 6 Werten näher aus. Dabei stand zunächst die United Health Group im Fokus. Als schlechtester Wert im Dow Jones in diesem Jahr stand in der Vorwoche eine Gegenbewegung von mehr als 20 Prozent auf dem Kurszettel. Wir erläutern die Gründe dazu und stellen zwei Investoren vor, welche den Kurs auf dem aktuellen Niveau als attraktiv bewerten.

Potenziell spannend geht es mit den US-Hypothekendienstleistern weiter. Mit Fannie Mae und Freddi Mac könnten zwei bekannte Werte aus der Immobilienkrise nun erneut vor staatlichen Eingriffen stehen. Darauf spekuliert der Markt aktuell und hat die Kurse bereits deutlich steigen lassen. Welcher bekannte Investor ist bereits an Board?

Als größtes Medienunternehmen ist die RTL Group über die Grenzen von Deutschland und Luxemburg hinaus bekannt. Der Fokus richtet sich im aktuellen Jahr auf das Streaming. Am Wachstum können Anleger:innen via einer anstehenden Sonderdividende partizipieren, welche der Grund der jüngsten Kurssteigerung ist. Was muss man noch über das Urgestein der TV-Landschaft in Deutschland wissen?

Zum Abschluss widmen wir uns einer Weltraum-Aktie. AST SpaceMobile möchte den globalen Datenverkehr revolutionieren und plant, 60 Satelliten in die Erdumlaufbahn zu befördern, über welche mit handelsüblichen Smartphones der Austausch erfolgen kann. Stellt dies die gesamte Mobilfunkbranche auf den Kopf oder ist dieses Vorhaben nur eine Vision? Wir diskutieren dies kritisch und stellen die aktuellen News zu diesem Wert in den Vordergrund.

Diese Werte wurden besprochen:

UnitedHealth Group – Größtes US-Krankenversicherungs- und Gesundheitsdienstleistungsunternehmen
LS: Unitedhealth Group bei Lang und Schwarz
LSX: Unitedhealth Group bei Lang und Schwarz Exchange

The Trade Desk – US-AdTech-Spezialist für programmatische Werbung
LS: The Trade Desk bei Lang und Schwarz
LSX: The Trade Desk bei Lang und Schwarz Exchange

Fannie Mae – Führende US-Hypothekenfinanzierungsagentur.
LS: Fannie Mae bei Lang und Schwarz
LSX: Fannie Mae bei Lang und Schwarz Exchange

Freddie Mac – Reprivatisierung staatlich geförderter Hypothekenfinanzierungsagentur
LS: Freddie Max bei Lang und Schwarz
LSX: Freddie Mac bei Lang und Schwarz Exchange

RTL Group – Führender europäischer TV- und Streamingkonzern.
LS: RTL Group bei Lang und Schwarz
LSX: RTL Group bei Lang und Schwarz Exchange

AST SpaceMobile – Telekommunikationsunternehmen mit Satellitenprojekt für globales Breitband.
LS: AST SpaceMobile bei Lang und Schwarz
LSX: AST Space Mobile bei Lang und Schwarz Exchange


Partner:
Oliver Baron


Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
