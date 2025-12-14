DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.802 -0,1%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Die Macht der Seltenen Erden: Warum Elektro-, Rüstungsindustrie & Co. von ihnen abhängig ist Die Macht der Seltenen Erden: Warum Elektro-, Rüstungsindustrie & Co. von ihnen abhängig ist
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump kündigt nach Tod von Soldaten Vergeltungsschlag an

14.12.25 09:58 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nach dem Tod von drei Amerikanern in Syrien Vergeltung geschworen. "Wir werden zurückschlagen", sagte Trump auf die Frage eines Journalisten nach Maßnahmen gegen den IS. Es werde sehr harte Vergeltungsmaßnahmen geben, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Wer­bung

Bei dem Angriff wurden Angaben des Pentagon zufolge zwei Soldaten und ein US-Dolmetscher getötet und drei Soldaten verletzt. Ihnen gehe es aber gut, schrieb der Präsident in einem Post auf seiner Plattform Truth Social.

Trump spricht von IS-Angriff gegen die USA und Syrien

Trump machte deutlich, dass er den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa nicht verantwortlich macht. "Das war ein IS-Angriff gegen die USA und Syrien in einem sehr gefährlichen Teil Syriens", schrieb Trump. Die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Centcom) sprach von einem Einzeltäter. Al-Scharaa sei über diesen Angriff äußerst verärgert und beunruhigt, erklärte Trump. Er hatte den Übergangspräsidenten erst im November im Weißen Haus empfangen und erklärt: "Wir wollen, dass Syrien ein sehr erfolgreiches Land wird. Und ich glaube, dieser Anführer kann das schaffen."

Das Pentagon hatte mitgeteilt, der Angriff sei in der Stadt Palmyra erfolgt. Die Mission der Soldaten habe darin bestanden, laufenden Operationen gegen den IS und den Terrorismus in der Region zu unterstützen. Der Angriff habe in einem Gebiet stattgefunden, über das der syrische Präsident keine Kontrolle habe.

Wer­bung

Angreifer getötet

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana hatte berichtet, bei dem Angriff nahe der antiken Stadt Palmyra seien auch zwei Angehörige der syrischen Streitkräfte verletzt worden, der Angreifer sei getötet worden. US-Hubschrauber flogen die Verwundeten zu einer Militärbasis nahe der syrischen Grenze zu Jordanien und Irak, meldete Sana weiter unter Berufung auf die namentlich nicht genannte Quelle.

1000 US-Soldaten in Syrien im Einsatz

Wie es im Pentagon hieß, sind zurzeit etwa 1000 US-Soldaten in Syrien stationiert. Im Frühjahr hatte Washington eine Halbierung seiner militärischen Präsenz in Syrien angekündigt. Damals waren dort etwa 2.000 Soldaten stationiert. Begründet wurde dies mit Erfolgen im Kampf gegen den IS.

Die USA führen in Syrien und im benachbarten Irak eine internationale Koalition zum Kampf gegen die Terrormiliz an. Der Einsatz begann, nachdem der IS 2014 große Gebiete in beiden Ländern überrannt hatte. Der IS gilt als militärisch besiegt, in beiden Ländern sind aber weiterhin Kämpfer aktiv, die auch Anschläge verüben./tm/DP/zb