DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.062 -0,2%Euro1,1705 -0,5%Öl66,41 +0,3%Gold3.631 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich in Rot -- Wall Street schließt freundlich -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum Dollar am Dienstag etwas tiefer bewegt Warum sich der Euro zum Dollar am Dienstag etwas tiefer bewegt
UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Trump Media Technology im Fokus

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten

09.09.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 17,01 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
14,28 EUR 0,21 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 17,01 USD. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,85 USD aus. Bei 16,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 423.391 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 221,46 Prozent zulegen. Am 25.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,75 USD ab. Abschläge von 30,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.08.2025 äußerte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 880000,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840000,00 USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust

Positive US-Arbeitsmarktdaten beflügeln Wall Street - Dow Jones und NASDAQ konnten deutlich zulegen

In eigener Sache

Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Trump Media & Technology

DatumMeistgelesen
Wer­bung