Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Verlusten

Trump Media Technology im Fokus

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Trump Media Technology befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 17,01 USD ab.

Um 20:07 Uhr ging es für die Trump Media Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 17,01 USD. Zwischenzeitlich weitete die Trump Media Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,85 USD aus. Bei 16,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 423.391 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 221,46 Prozent zulegen. Am 25.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,75 USD ab. Abschläge von 30,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.08.2025 äußerte sich Trump Media Technology zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 880000,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840000,00 USD umgesetzt.

