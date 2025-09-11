Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 16,81 USD.

Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 16,81 USD. Das bisherige Tagestief markierte Trump Media Technology-Aktie bei 16,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,91 USD. Von der Trump Media Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 137.019 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 54,68 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Trump Media Technology-Aktie 225,28 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,75 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie.

Trump Media Technology veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 880000,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840000,00 USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

