Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology kommt am Abend kaum vom Fleck

Trump Media Technology im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,93 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Trump Media Technology-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 16,93 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 17,03 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 16,69 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 16,91 USD. Bisher wurden via NASDAQ 512.262 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 222,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2024 Kursverluste bis auf 11,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840000,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

