DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken
Trump Media Technology im Blick

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology kommt am Abend kaum vom Fleck

12.09.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology kommt am Abend kaum vom Fleck

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,93 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Trump Media Technology-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 16,93 USD. Kurzfristig markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 17,03 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 16,69 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 16,91 USD. Bisher wurden via NASDAQ 512.262 Trump Media Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,68 USD erreichte der Titel am 30.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 222,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Trump Media Technology-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2024 Kursverluste bis auf 11,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology ebenfalls -0,10 USD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,76 Prozent auf 880000,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 840000,00 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
