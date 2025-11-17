Trump Media Technology Aktie News: Anleger schicken Trump Media Technology am Nachmittag auf rotes Terrain

Trump Media Technology im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 10,99 USD.

Das Papier von Trump Media Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 10,99 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Trump Media Technology-Aktie bis auf 10,87 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 11,03 USD. Zuletzt wechselten 438.742 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2025 auf bis zu 43,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 295,36 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 17.11.2025 Kursverluste bis auf 10,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 1,09 Prozent wieder erreichen.

Trump Media Technology gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Trump Media Technology -0,10 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 970000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

