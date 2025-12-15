DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.315 -2,5%Euro1,1751 +0,1%Öl60,35 -1,4%Gold4.303 ±0,0%
DAX schließt etwas höher -- US-Börsen letztlich leichter -- Intel plant wohl Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Bitcoin, Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Türkei schießt Drohne nahe dem Schwarzen Meer ab

15.12.25 22:20 Uhr

ANKARA (dpa-AFX) - Die Türkei hat eine Drohne abgeschossen, die sich vom Schwarzen Meer dem türkischen Luftraum genähert hat. Kampfjets seien in Alarmbereitschaft versetzt worden, als das Objekt entdeckt wurde, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit.

Man habe festgestellt, dass es sich um eine außer Kontrolle geratene Drohne handelte - um Schaden zu vermeiden, sei die Drohne in einem sicheren Gebiet abgeschossen worden, hieß es weiter. Genaue Angaben zum Zeitpunkt und genauen Ort des Vorfalls wurden nicht genannt.

Der Vorfall erfolgte nach mehreren ukrainischen Seedrohnenangriffen gegen Tankschiffe im Schwarzen Meer, die Häfen in Russland anlaufen sollten. Die türkische Regierung hat immer wieder vor einer Eskalation des Krieges zwischen der Ukraine und Russland gewarnt./jam/DP/men