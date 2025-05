Uber Aktie News: Uber tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 81,29 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 81,29 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 81,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 382.578 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 12.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,02 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 54,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,35 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Uber am 05.02.2025 vor. Es stand ein EPS von 3,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent auf 11,96 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Uber am 07.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Uber rechnen Experten am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,48 USD fest.

