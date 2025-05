Uber Aktie News: Uber am Nachmittag fester

So entwickelt sich Uber

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 87,93 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 87,93 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 88,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,40 USD. Bisher wurden via New York 562.556 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 93,60 USD markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (54,99 USD). Mit einem Kursverlust von 37,46 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Uber ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,31 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 11,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,84 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,90 USD je Aktie aus.

