Uber Aktie News: Uber tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 74,54 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 74,54 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 74,53 USD. Mit einem Wert von 75,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 314.804 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei 82,10 USD erreichte der Titel am 05.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 40,09 USD. Abschläge von 46,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2024 legte Uber die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,19 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,70 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 9,23 Mrd. USD eingefahren.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,08 USD je Uber-Aktie.

