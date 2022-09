Uber Aktie News: Uber am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Uber 30,05 EUR

3,18% Charts

News

Analysen

Die Uber-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 30,05 EUR. Bei 30,05 EUR erreichte die Uber-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 30,05 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,08 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (19,23 EUR). Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 56,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 02.08.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,33 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 8.073,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.929,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,648 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie steigt: Uber baut App mit ÖPNV-Verbindungen aus

JPMorgan-Analyst rechnet mit Erholungsphase am Aktienmarkt - diese Aktien dürften besonders profitieren

Uber mit überzeugenden Zahlen: Uber-Aktie schnellt zweistellig hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com