Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

So entwickelt sich Uber

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 92,47 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 92,47 USD. Die Uber-Aktie legte bis auf 93,31 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 91,63 USD. Bisher wurden via New York 326.382 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 97,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,33 USD am 18.12.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 55,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uber am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 10,70 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,91 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Apple-Aktie: Zukunft ohne Tippen - Siri soll Apps allein per Sprache steuern