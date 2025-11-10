Uber Aktie News: Uber gewinnt am Montagabend an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Uber. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 93,79 USD zu.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 93,79 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 93,84 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,79 USD. Bisher wurden via New York 963.306 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,98 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,73 Prozent hinzugewinnen. Bei 59,33 USD erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 58,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Uber ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,20 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 13,47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,19 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 4,89 USD je Aktie aus.

