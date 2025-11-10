Uber Aktie News: Anleger greifen bei Uber am Montagnachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 92,71 USD.
Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Die Uber-Aktie legte bis auf 93,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,79 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 403.673 Uber-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 9,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.12.2024 bei 59,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 04.11.2025 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,20 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 4,89 USD im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
