Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Kurs der Uber

Uber Aktie News: Uber am Abend verlustreich

07.11.25 20:23 Uhr
Uber Aktie News: Uber am Abend verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 90,99 USD.

Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 90,99 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uber-Aktie bis auf 90,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,61 USD. Zuletzt wurden via New York 1.153.856 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 markierte das Papier bei 101,98 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 10,78 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,33 USD. Dieser Wert wurde am 18.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 34,80 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,20 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,47 Mrd. USD – ein Plus von 20,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 11,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Uber rechnen Experten am 10.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,65 USD fest.

Redaktion finanzen.net

