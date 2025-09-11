Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 93,96 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Uber-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 93,96 USD. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 93,96 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 313.756 Uber-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,71 USD. Dieser Kurs wurde am 10.07.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 3,84 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,33 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 36,86 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Uber-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,91 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

