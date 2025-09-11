Uber Aktie News: Uber gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 97,80 USD.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 2,0 Prozent. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 97,82 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 96,02 USD. Zuletzt wechselten 500.245 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 97,82 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 0,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 59,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,34 Prozent.

Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

