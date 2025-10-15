Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Mittwochnachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 96,12 USD.

Die Uber-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 96,12 USD. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,98 USD zu. Bei 95,66 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 500.110 Uber-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,98 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 5,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.12.2024 (59,33 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,65 Mrd. USD im Vergleich zu 10,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Uber.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 USD je Uber-Aktie belaufen.

