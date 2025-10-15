DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,11 -0,3%Gold4.211 +1,7%

So bewegt sich Uber

Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend schwächer

15.10.25 20:23 Uhr
Uber Aktie News: Uber tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 94,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
81,25 EUR -0,69 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uber-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 94,11 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,79 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,66 USD. Zuletzt wechselten 1.025.750 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 101,98 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 8,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,33 USD ab. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 58,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,47 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 10,70 Mrd. USD eingefahren.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com

