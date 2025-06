Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag schwächer

Uber im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uber. Der Uber-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 84,93 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Uber befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 84,93 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Uber-Aktie ging bis auf 84,34 USD. Bei 84,38 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 258.416 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,60 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uber-Aktie mit einem Kursplus von 10,21 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,25 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber -0,31 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 11,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 10,13 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Uber am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Tesla-Aktie steigt, Uber-Aktie sinkt: Erleichterungen für selbstfahrende Autos

Uber-Aktie mit Gewinnen: Uber erweitert Geschäftsfeld in Deutschland: Einstieg in den Kurierdienstmarkt

Uber-Aktie in Rot: Uber führt Fahrten nur mit Fahrerinnen für Frauen ein